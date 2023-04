Atacante brasileiro é preso por agredir namorada estrangeira

O atacante Fernando Karanga foi preso em flagrante após ter agredido a namorada, com nacionalidade de Belarus. Em contato com o Terra, a Polícia Civil de Pernambuco confirmou que o crime aconteceu no sábado, 22.

A denúncia foi feita para a Delegacia da Mulher de Santo Amaro, no Recife. O jogador de futebol acabou preso por lesão corporal em violência doméstica/familiar. A mulher do atleta, Valeryia Valynchyts, foi encontrada caída em uma via pública do bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

Ao se deparar com o ocorrido, a Polícia ainda constatou que Karanga tem um mandado de prisão em aberto, expedido pela Vara da Família de Varginha, em Minas Gerais, por atraso no pagamento de pensão alimentícia. Fernando tem três filhos.

Luiz Fernando da Silva Monte tem 32 anos e joga no time chinês Henan Songshan Longmen Football Club desde 2019. O atacante já jogou em times como o Santa Cruz, Bragantino, Belo Jardim, Trindade, Boa Esporte, Criciúma e Paraná.

Por Terra

