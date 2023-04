Acre tem quase 50 vagas de emprego nesta segunda-feira (17)

O Sistema Nacional de Emprego do Acre (Sine) divulga 47 vagas de emprego para diversas áreas nesta segunda-feira (17) em Rio Branco.

Para se candidatar às vagas, que podem ser rotativas, os candidatos devem ter um cadastro no Sine. Para fazer, é preciso levar Carteira de Trabalho, comprovante de endereço e escolaridade, RG/CPF e título de eleitor para realizar o cadastro.

As vagas disponíveis são para atendente de mesa, auxiliar de cozinha, auxiliar de produção – na confecção de roupas, auxiliar técnico de instalações eletromecânicas (1 vaga de Cruzeiro do Sul), cabeleireiro, consultor de vendas, cuidador de idosos, embalador a mão (PCD), empregada doméstica, manicure/pedicure, mecânico de automóveis e caminhões, mecânico de manutenção de máquinas industrial, mecânico de manutenção de máquinas cortadoras de grama, roçadeiras, motosserras e similares, mecânico eletricista de automóveis, montador de móveis, operador de retro-escavadeira, pintor de veículos, recepcionista secretária, servente de obras, soldador, técnico agrícola, técnico em segurança do trabalho (1 vaga para Cruzeiro do Sul), torneiro mecânico, vendedor de serviços (1 vaga para Cruzeiro do Sul), torneiro mecânico, vendedor de serviços (1 vaga para Cruzeiro do Sul) e vendedor pracista.

O atendimento ocorre por telefone, onde o Sine fornece mais informações sobre as oportunidades divulgadas. Para conferir se as vagas ainda estão disponíveis, basta entrar em contato através do WhatsApp pelos contatos 3224-1519, 3223-6502, 3224-5094.

