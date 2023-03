Fla falha nos pênaltis e perde Recopa Sul-Americana para o Del Valle

A Fifa anunciará nesta segunda-feira (27), a partir das 17h (de Brasília), os vencedores do The Best, que premia os grandes protagonistas do futebol mundial do ano de 2022. A 32ª edição da cerimônia acontece em Paris, na França, e tem Richarlison e Pia Sundhage, que concorrem aos prêmios Puskás e de melhor treinadora do futebol feminino, respectivamente, representando o futebol brasileiro.

Nascido em 1991, o prêmio da Fifa era denominado “World Player of The Year” até 2009, quando a entidade se juntou à revista France Football, responsável pela Bola de Ouro, e unificou as duas premiações. O “Fifa Ballon D’Or”, porém, durou pouco, de 2010 a 2015. O formato atual, sob o nome de “The Best”, foi instituído em 2016 e permanece até hoje.

Considerando todos os formatos, Lionel Messi é o recordista de premiações entre os homens, com seis troféus em sua estante. Em 2022, o craque argentino, campeão do mundo com a Argentina, no Catar, é o favorito para conquistar o The Best mais uma vez, e se isolar como grande vencedor. O jogador do PSG concorre com o companheiro de equipe Kylian Mbappé e Karim Benzema, do Real Madrid.

Representando o Brasil, Richarlison está na corrida pelo prêmio Puskás, pelo lindo gol de voleio marcado contra a Sérvia, na estreia da seleção na Copa do Mundo do Catar. Pia Sundhage, campeã da Copa América com a seleção feminina, concorre ao prêmio de melhor técnica.

Confira todos os finalistas do prêmio The Best

Melhor jogador

Lionel Messi (Argentina)

Kylian Mbappé (França)

Karim Benzema (França)

Melhor jogadora

Beth Mead (Inglaterra)

Alex Morgan (Estados Unidos)

Alexia Putellas (Espanha)

Melhor treinador

Carlo Ancelotti (Itália)

Pep Guardiola (Espanha)

Lionel Scaloni (Argentina)

Melhor treinadora

Sonia Bompastor (França)

Pia Sundhage (Suécia)

Sarina Wiegman (Holanda)

Melhor goleiro

Yassine Bounou (Marrocos)

Thibaut Courtois (Bélgica)

Emiliano Martinez (Argentina)

Melhor goleira

Ann-Katrin Berger (Alemanha)

Mary Earps (Inglaterra)

Christiane Endler (Chile)

Prêmio Puskás

Marcin Oleksy (Polônia)

Dimitri Payet (França)

Richarlison (Brasil)

r7

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram