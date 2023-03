Governo entrega reforma de centro de apoio pedagógico a deficientes visuais

A partir de 2023 o Acre passa a contar com um escritório do EducationUSA, um centro de orientação do Estado norte-americano para intercâmbio intelectual com o Brasil.

O governador Gladson Cameli participou, nesta segunda-feira, 27, no auditório Instituto Federal do Acre (Ifac), em Rio Branco, do evento de inauguração da unidade, onde a instituição irá atender à comunidade em geral.



“Quando era jovem participei de um intercâmbio e sei da importância que tem para a formação da juventude. Então parabéns ao Ifac por conseguir essa parceria importante para o nosso estado”, disse o chefe do Executivo.

Segundo a reitora do Ifac, Rosana dos Santos, os alunos do instituto que participaram do intercâmbio tiveram sucesso nos estudos. “Muitos alunos que não conheciam tão bem o inglês voltaram com um bom domínio da língua. O escritório do EducationUSA no Acre vai atender todos os que desejem se inscrever nesse projeto”, disse.

Rosana explica ainda que são cerca de 40 escritórios espalhados em todo o Brasil. A unidade no Acre vai auxiliar alunos e estudantes a ingressar no projeto de intercâmbio, que é custeado pelo governo dos Estados Unidos.



Francisco Leandro Santos, conhecido como Léo do Hip Hop, foi um dos alunos do instituto que participou do projeto. “Estudei mais sobre a minha área e também tive a oportunidade de conhecer mais sobre o hip hop norte-americano. Trouxe todo esse conhecimento para a minha comunidade em Sena Madureira”, disse.

O que disseram

“Essa é uma oportunidade para que os jovens do Acre tenham acesso ao conhecimento por meio dessa língua global, que é o inglês.”

Mailza, vice-governadora

“Estamos muito animados com a inauguração e já tivemos muitos acreanos incríveis nos nossos programas.”

Todd Miyahira, adido cultural da Embaixada dos Estados Unidos

“É uma vitória muito grande para a educação, e esperamos poder contribuir e fazer com que mais acreanos consigam realizar esse intercâmbio.”

Aberson Carvalho, secretário de Educação

Por Vitor Hugo Calixto- Agencia de Notícias do Acre

Fotos: Marcos Vicentti/Secom

