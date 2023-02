Clubes mineiros têm semana decisiva em vários torneios. Entenda

O futebol mineiro tem sua primeira grande semana decisiva neste ano de 2023. Nos próximos dias, equipes do estado vão confirmar se seguem ou não na Copa do Brasil e na Libertadores. Para completar, está chegando a hora de saber como serão as semifinais do Campeonato Mineiro e quem vai brigar contra o rebaixamento no torneio estadual. Confira, abaixo, todas as frentes de disputa dos clubes mineiros:

Copa do Brasil

A série decisiva começa nesta terça (28), quando o América enfrenta o Tocantinópolis na , às 19h30, no estádio Ribeirão. No mesmo dia, às 20h30, o Democrata-GV enfrenta, em casa, no Mamudão, o Santa Cruz. No dia seguinte, mais dois mineiros em campo. A Caldense recebe o Ceará, às 21h30, no Ronaldão, em Poços de Caldas. No mesmo dia, o Athletic faz seu primeiro jogo na história da competição, às 20h, em casa, no Joaquim Portugal, contra o Brasiliense. Vale lembrar que, de todos os mineiros, apenas o América, que joga como visitante por ser melhor colocado no ranking da CBF, pode se classificar com um empate. Os outros três mineiros precisam vencer para seguir na competição.

Copa Libertadores

A quarta-feira (1) é o dia do jogo mais importante do Atlético no ano até o momento. O Galo recebe o Carabobo, da Venezuela, às 21h30, no Mineirão. E precisa vencer para continuar na competição. Depois do empate em 0 a 0 na última quarta-feira, em Caracas, não tem outra alternativa para o alvinegro. É vencer ou vencer para seguir na competição de clubes mais importante da América do Sul – se empatar no tempo normal, decisão nos pênaltis. Se classificar, o Atlético enfrenta, na terceira fase da Libertadores, o vencedor do duelo entre Millonarios (Colômbia) e Universidad Católica (Equador), que também empataram no jogo de ida em 0 a 0. A terceira fase tem seus jogos programados para as duas semanas seguintes. Depois da terceira fase, entra a fase de grupos do torneio.

O torneio que envolve mais times lutando em diversas frentes é o Campeonato Mineiro. A briga por vagas na semifinal e contra o rebaixamento começa nessa segunda (27), com Tombense e Villa Nova se enfrentando em Muriaé, às 19h. Na quarta, em jogo atrasado, o Ipatinga, que sonha com vaga na fase decisiva, recebe, às 20h, o Patrocinense, que quer fugir do triangular que vai definir dois rebaixados. No sábado, dia 4, a rodada final, com seis jogos simultâneos (às 16h30), vai fechar a semana decisiva, definir os semifinalistas e quem vai brigar contra a queda. Para a semifinal vão os líderes dos três grupos e o segundo melhor segundo colocado. Os três clubes com menos pontos fazem o triangular do rebaixamento (hoje seriam Patrocinense, Caldense e Democrata-SL).

Por enquanto, apenas Atlético e América estão classificados para a semifinal. Líderes de seus grupos, Galo e Coelho se preocupam agora em ficar com o primeiro lugar geral na primeira fase, o que vai garantir vantagens na semifinal e na final – quem tiver mais pontos, pode empatar todas as partidas do mata-mata para ser campeão. O Cruzeiro briga para ser o primeiro do seu grupo e também se garantir na semifinal. Na chave celeste, todos têm chances matemáticas de chegar em primeiro lugar. Quem não conseguir se garantir como primeiro dessa chave, a C, briga também para ser o melhor segundo colocado, posto que hoje é do Athletic, do grupo A.

O Athletic precisa de uma vitória simples no sábado contra o Ipatinga, em casa, para ser o melhor segundo colocado – o Tigre ainda sonha com uma vaga direta. O Democrata-GV recebe o Galo ainda sonhando com a liderança do grupo C, enquanto o Atlético precisa de uma vitória simples para ser o primeiro geral. O América, por sua vez, recebe o Tombense e precisa vencer e torcer para que o Galo não vença para ser o primeiro. Já o Tombense segue na briga pela liderança do grupo C.

O Cruzeiro precisa vencer, em Cariacica, o Democrata-SL. Se os rivais de grupo (Democrata-GV, Tombense e Ipatinga) tropeçarem, a equipe estrelada pode até se classificar sem derrotar o Jacaré, que faz contas para sair do triangular do rebaixamento. Nos dois últimos jogos de sábado, o Villa Nova enfrenta o Patrocinense ainda sonhando com uma combinação para tentar ser o melhor segundo. O time de Patrocínio joga para sair do triangular da queda. Já Pouso Alegre e Caldense não têm chances de classificação. A Veterana tenta sair do triangular contra o rebaixamento. Vale lembrar que, além de toda a matemática para vagas e contra a queda, os melhores colocados podem, também, confirmar vaga na Copa do Brasil de 2024 – Minas Gerais tem direito a cinco vagas.

Por Frederico Jota

