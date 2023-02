Marido agride esposa com soco e vassouradas em Rio Branco

A polícia civil de Sena Madureira identificou o homem que cometeu suicídio no ramal do Ouro, situado no km 38 da BR-364 entre Sena Madureira e Rio Branco, na tarde deste domingo (19).

Trata-se de Jailson de Lima Santos, 34 anos, ele foi encontrado enforcado na propriedade em que trabalhava como caseiro.

Segundo informações, ele morou por muito tempo no seringal São Francisco, situado no rio Purus, e estava trabalhando no ramal do Ouro há pouco tempo.

Como ele morava sozinho, a polícia ainda não tem informações sobre o que teria levado o homem a cometer o ato extremo.

com informações do Diário do Purus

