Advogado e pecuaristas são alvos de operação que investiga roubo de gado no Acre

A Polícia Civil deflagrou, nesta sexta-feira (10), a operação Boi de Ouro, que tem como alvos um advogado, pecuaristas e empresários suspeitos de integrarem uma quadrilha de furto de gado no interior do Acre.

Conforme a polícia, foram cumpridos 40 mandados judiciais, entre prisões, buscas e apreensões e sequestros de bens nas cidades acreanas de Acrelândia, Senador Guiomard, Rio Branco, Porto Acre e Manoel Urbano, Plácido de Castro.

Conforme a polícia, as investigações começaram há cerca de um ano e meio. O grupo é investigado pelos crimes de formação de quadrilha, abigeato (furto de animais), lavagem de dinheiro, ameaça e enriquecimento ilícito.

O delegado-geral de Polícia Civil, José Henrique Maciel, informou que as investigações iniciaram após determinação do governador do estado, que, após conversas com moradores da zona rural do estado durante a Expoacre, recebeu informações sobre o que estaria ocorrendo, especialmente, na região do Baixo Acre.

“Foi uma grande operação, prendemos várias pessoas e, com certeza, desarticulamos grande parte dessa quadrilha que vem atuando naquela área. Tivemos também desmembramento no município de Manoel Urbano e com certeza no estado vizinho do Amazonas, em Boca do Acre. A Polícia Civil está atenta a isso, hoje tivemos êxito, um trabalho importante e dando segurança para os nossos trabalhadores e proprietários da zona rural”, afirmou.

g1

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram