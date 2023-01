(VÍDEO) Visão de cima da construção da ponte do 2 distrito em Sena Madureira

Os moradores do Polo Geraldo Mesquita, procuraram a reportagem do AcreOnline para afirmar, que se o prefeito Tião Bocalom, não mandar fazer um serviço de tapa buraco, pelo menos na principal com entrada em frente ao Estádio de Futebol (Florestão), e saída no Bairro Calafate. “eles irão fechar por dois dias a Via Verde em frente ao Estádio, essa atitude radical segundo as famílias residentes no local, se dá em decorrência de já terem feito vários pedidos as autoridades politicas e nunca foram atendidas”.

Segundo os moradores já faz mais de 9 anos que o ramal não recebe um serviço de tapa buraco e as famílias estão ficando impedidas de trafegarem com seus automóveis em decorrência da quantidade de buracos no ramal. Afirmam os moradores!

O mesmo espaço fica aberto ao prefeito Tião Bocalom caso ele queira se pronunciar.

Contato da redação 99967 8096

Por AcreOnline

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram