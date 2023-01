Motociclista é atropelado e arrastado por 30 metros por caminhão na BR-359

Durante o final de semana, equipes das companhias Rotam e Giro, do Batalhão de Operações Especiais (Bope), da Polícia Militar do Acre (PMAC), recuperaram uma motocicleta furtada, apreenderam drogas e prenderam dois homens com mandados de prisão em aberto, em bairros distintos da capital.

A motocicleta foi recuperada na noite de sábado, 14, no bairro Quinze, por uma equipe da Rotam que verificava a denúncia de que o veículo, com restrição de furto, teria sido visto pelas proximidades. Os militares apreenderam a moto e prenderam o condutor, que não era habilitado, pelo crime de receptação.

Na manhã de domingo, 15, policiais da mesma companhia especializada prenderam dois traficantes no bairro Mocinha Magalhães, com 23 “trouxinhas” de cocaína e cerca de 180 reais em notas fracionadas. Os militares patrulhavam, quando um homem tentou fugir da guarnição e entrou em uma casa já conhecida como ponto de venda de entorpecentes. Durante a abordagem, o criminoso ainda tentou se passar por um irmão, mas foi identificado e preso junto com um comparsa, que também se encontrava no local.

Ainda durante a tarde do domingo, uma equipe do Giro prendeu um homem foragido da justiça no bairro Xavier Maia. Horas depois, outra equipe da mesma Companhia prenderam outro homem, também com mandado de prisão, no Recando dos Buritis.

Todos os presos, junto com os bens recuperados e os ilícitos apreendidos durante o final de semana, foram entregues na Delegacia de Flagrantes para que a autoridade de Polícia Civil tome as providências legais cabíveis.

Assessoria de Comunicação da PMAC

