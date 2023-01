Mais um é ferido a golpes de faca no interior do Acre

O colono Antônio da Silva Leite, de 35 anos, teve que ser transferido para o pronto-socorro em Rio Branco, capital do Acre, devido um ferimento por arma branca (faca), próximo ao coração, ocorrido na zona rural de Brasiléia, no km 10 da BR 317 (Estrada do Pacífico).

Antônio foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros do 5º Batalhão do Alto Acre e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que foram acionadas para atender a ocorrência de tentativa de homicídio no referido ramal.

Ao chegarem no local, encontraram a vítima com ferimento no peito e reclamava de muitas dores. Foi apurado junto a esposa da vítima, que o mesmo estava em uma confraternização ingerindo bebida alcoólica na companhia de maus duas pessoas, sendo um deles, um sobrinho com quem iniciou uma discussão.

Foi quando o sobrinho teria sacado de uma faca e desferiu um golpe no peito de Antônio. Após o ocorrido, o jovem fugiu tomando rumo ignorado após atentar contra a vida do tio e está sendo procurado pelas autoridades policiais do Município.

A faca usada na tentativa de homicídio foi recolhida e entregue na delegacia de Brasiléia.

Por Alexandre Lima-Alto Acre

