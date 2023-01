Foragidos por homicídio e estupro são presos

A Dicap (Divisão de Inteligência e Captura) prendeu na última sexta-feira (13) dois homens foragidos por crimes diferentes: Saniel Gomes de Souza, de 30 anos, por homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo; e Tadeu Davi, 31, condenado a 25 anos, em regime fechado, por estupro de vulnerável. Ambos respondiam em liberdade pelos crimes.

Presos em ações distintas, eles não reagiram às prisões e foram encaminhados para a Dicap para procedimentos de rotina e, em seguida, entregues na Polinter (Polícia Interestadual).

Assassinato do padrasto

A Dicap soube que havia um foragido no bairro São Bento e se deslocou para verificar. Na ocasião, ao entrar na residência, a equipe se deparou com Saniel, que confirmou ter passagem pelo sistema prisional e que respondia a outro processo.

Imediatamente, a divisão constatou no banco de dados que havia mandado de prisão preventiva contra ele, expedido na última segunda-feira (9) pela 1ª Vara Criminal do Tribunal do Júri e da Justiça Militar.

Segundo a divisão ligada à Sejuc (Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania), Saniel é ex-presidiário e conhecido como De Menor. Ele já havia ficado preso na Pamc (Penitenciária Agrícola de Monte Cristo) em 2016 por tráfico de drogas, mas atualmente é acusado de ter assassinado, com arma de fogo, o padrasto Jeilson Marques de Carvalho em 25 de setembro de 2021, na vila do Jacaminzinho, no Município de Cantá.

Estupro de vulnerável

A operação para prender Tadeu Davi, por sua vez, começou após a Dicap saber de que havia um fugitivo da Justiça no bairro 13 de Setembro e se deslocou para lá. Pela localidade, os policiais abordaram um homem que caminhava em via pública com as características informadas na denúncia. Abordado, Davi mentiu o nome, se apresentando como Tadeu Carlos Eduardo.

Ele não possuía documento de identificação na oportunidade. Mas uma consulta feita pela Dicap no banco de dados constatou que ele era Tadeu Davi. Havia um mandado de prisão aberto, expedido em 23 de março de 2021, pela Vara de Crimes contra Vulneráveis, decorrente de sentença que o condenou a 25 anos de prisão, em regime fechado, pelo crime.

Denúncias

Segundo a Dicap, a população pode denunciar a localização de foragidos pelo (95) 99139-9529 (WhatsApp) ou pelas redes sociais da divisão no Instagram (@dicaprr) e Facebook (Dicap Dicap), com a garantia de que a identidade do denunciante será mantida no mais absoluto sigilo.

Por Folha Web

