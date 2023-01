Durante abordagem, PM apreende arma de fogo e recupera moto roubada

Luciano Santos do Nascimento, 23 anos, foi ferido com um golpe de faca no pescoço na noite desta terça-feira (10), dentro de uma residência localizada na Rua São Francisco, no bairro Tancredo Neves, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Luciano estava dormindo, quando foi surpreendido por uma pessoa ainda não identificado, que de posse de uma faca, desferiu um golpe no pescoço da vítima. Após a ação, o autor do crime fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado, que prestou os primeiros atendimentos e encaminhou Luciano ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local do ocorrido e colheu informações para tentar procurar pelo autor do crime na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheram as primeiras informações e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

Ithamar Souza, Na Hora da Notícia

