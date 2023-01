‘Ele morreu nos braços da irmã’, diz mãe de criança morta com golpe de faca por amigo de 7 anos

O jovem Lucas Leite Nuniz, de 18 anos, teve a própria casa invadida e foi executado a tiros na frente dos pais, na noite de segunda-feira (2), na rua Projetada, no bairro Chico Paulo 2, no município de Senador Guiomard, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, Lucas estava dentro da residência dormindo junto com os pais dele, quando vários homens armados chegaram e atiraram contra o imóvel e o veículo da família. Em seguida, os banidos arrombaram a porta da frente da casa, depois arrombaram a porta do quarto dos pais de Lucas e seguiram até o quarto do jovem à procura da vítima.

De forma violenta, Lucas foi arrastando de dentro do quarto e, na frente dos pais deles, foi levado até a parte de fora da residência e executado com vários tiros no terreno. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado para dar os primeiros atendimentos a Lucas, mas a vítima já estava sem vida.

O corpo do homem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), em Rio Branco, para serem feitos os exames cadavéricos.

Policiais militares do 4° Batalhão colheram as informações para tentar procurar pelos autores do crime na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

Ainda segundo a polícia, a motivação do crime seria a guerra entre facções. A polícia ainda informou que a vítima faria parte de uma organização criminosa e o bairro estava sendo dominado por outra facção.

O caso será investigado por agentes da Polícia Civil de Senador Guiomard.

POR ITHAMAR SOUZA, CONTILNET

