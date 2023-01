Alexandre de Moraes determina afastamento de Ibaneis Rocha do Governo do DF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), seja afastado do cargo por, pelo menos, 90 dias. Moraes também deu aos manifestantes o prazo de 24 horas para que os acampamentos sejam desmontados. A decisão foi divulgada por volta de 0h desta segunda-feira (9), horas após manifestantes invadirem as sedes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e provocarem diversos atos de vandalismo. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, decretou intervenção federal na segurança do DF.

“Absolutamente nada justifica a omissão e conivência do secretário de Segurança Pública e do governador do Distrito Federal com criminosos que, previamente, anunciaram que praticariam atos violentos contra os Poderes constituídos”, diz Moraes.

Horas antes da decisão, Ibaneis Rocha divulgou um vídeo em que pede desculpas aos chefes dos Poderes pelos atos de vandalismo praticados na capital federal.

Moraes alega que Ibaneis Rocha teve “conduta dolosamente omissiva” por ter feito declarações públicas “defendendo uma falsa “livre manifestação política em Brasília” — mesmo sabedor por todas as redes que ataques às instituições e seus membros seriam realizados — como também ignorou todos os apelos das autoridades para a realização de um plano de segurança semelhante aos realizados nos últimos dois anos em 7 de setembro, em especial, com a proibição de ingresso na Esplanada dos Ministérios pelos criminosos terroristas; tendo liberado o amplo acesso.”

Com a decisão de Moraes, Ibaneis precisa deixar o cargo imediatamente, assim que for oficialmente notificado. Quem assume é a vice-governadora do DF, Celina Leão (PP). O R7 tenta contato com o governador do DF.

O atual secretário de Segurança do DF e ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, é acusado de não ter planejado a segurança da capital federal para evitar as depredações deste domingo. Após os atos de vandalismo, o governador Ibaneis Rocha anunciou que vai mandar exonerar Torres, que está fora do Brasil, de férias.

Moraes destaca “a omissão e conivência de diversas autoridades da área de segurança e inteligência” que, segundo o ministro, autorizaram que mais de cem ônibus ingressassem “livremente em Brasília, sem qualquer acompanhamento policial, mesmo sendo fato notório que praticariam atos violentos e antidemocráticos.”

A porta do armário do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Morais, foi arrancada pelos invasores durante manifestação em Brasília.

invasão-congresso

Policiais do Choque usam bombas de efeito moral para dispersar apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro da Praça dos Três Poderes

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro durante a invasão ao Palácio do Planalto, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, neste domingo (8).

Manifestantes bolsonaristas invadem o Congresso Nacional, em Brasília, neste domingo (8).

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro durante a invasão ao prédio do Congresso Nacional

Participantes do ato contrário ao presidente Lula vestem as cores verde e amarelo, além de carregarem bandeiras do Brasil.

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro caminham em direção ao Congresso Nacional, em Brasília, neste domingo (8), durante a retomada de protestos contra o governo do presidente recém-empossado Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Parte dos manifestantes estava em frente ao Quartel General do Exército, outros vieram em caravanas para a cidade.

