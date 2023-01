Genro mata sogro, Em Epitaciolândia, fere sogra a tiros e foge para a Bolívia

Os trabalhadores com contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) podem comemorar uma boa notícia. Quem tinha saldo positivo em 31 de dezembro de 2022 vai receber o lucro do FGTS. O pagamento será feito em 2023. Saiba como conferir se você tem direito ao dinheiro e a quantia que será paga aos trabalhadores.

O fundo de garantia é um tipo de poupança para os profissionais terem acesso em caso de demissão sem justa causa. Apesar disso, o dinheiro pode ser usado em outras situações, mas todas muito específicas. De toda forma, ele fica guardado na conta vinculada ao funcionários por um bom tempo.

O que muitos não esperavam era que teriam direito a uma “bonificação”.

O dinheiro que está na conta do trabalhador é pego emprestado e usado para financiar as obras como ferrovias, de geração de energia elétrica, saneamento básico e tantas outras. Por essa razão, a quantia do cidadão rende lucros.

A lei define que o valor que rendeu em um ano tem que ser depositado nas contas até 31 de agosto do ano seguinte, ou seja, todos aqueles que tinham saldo positivo em 31 de dezembro de 2022 vão receber o lucro do FGTS em 2023 de acordo com a quantia que cada pessoa tem na conta vinculada.

Em julho de 2022, foram pagos R$ 13,2 bilhões em lucro para mais de 107 milhões de brasileiros. A média de repasse foi de R$ 2,75 para cada cem reais disponíveis na conta. Para saber qual será o valor do lucro e se tem direito ao dinheiro, o cidadão deve consultar o extrato do FGTS. Pode ser no site ou no aplicativo Meu FGTS.

Apesar disso, para saber o valor exato de quanto receberá de lucro, é preciso aguardar a distribuição dos valores no período determinado. Quem não têm acesso à internet pode conferir se tem ou não direito ao lucro do FGTS em qualquer agência da Caixa Econômica Federal ao informar os dados pessoais para o acesso à informação.

