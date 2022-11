Com emenda de Alan Rick, pescadores de Sena Madureira ganharão fábrica de gelo

A Colônia de Pescadores de Sena Madureira será contemplada ainda neste ano com uma fábrica de gelo para atender a demanda de centenas de profissionais do município. Os recursos para tal benefício foram destinados pelo deputado federal Alan Rick (UB), após ouvir as demandas dos pescadores.

Na manhã desta sexta-feira (18), o ex-prefeito Jairo Cassiano, assessor de Alan Rick, esteve reunido com Valdir Martins, atual presidente da colônia dos pescadores, para confirmar a entrega do equipamento. Também estiveram presentes no encontro o vereador Elvis Dany e o diretor financeiro da Rádio Difusora de Sena, Edmar Negreiros.



De acordo com Jairo Cassiano, a entrega da fábrica de gelo deverá ocorrer no mês que vem. “O Deputado Alan Rick esteve em Sena Madureira e constatou, durante reunião, essa necessidade dos pescadores. Preocupado com a situação, destinou emenda para tal finalidade e agora o objetivo será concretizado. Em dezembro, antes do Natal, a entrega será feita”, comentou.

Valdir Martins, presidente da colônia dos pescadores, agradeceu o empenho de Alan Rick e disse que a fábrica será de grande valia para os profissionais da pesca do vale do Iaco. “Com certeza essa nova fábrica vai suprir a demanda dos nossos pescadores. Total gratidão ao deputado federal Alan Rick por atender a nossa demanda”, enfatizou.

O Governo do Estado, por meio da Sepa, está cuidando da parte burocrática no que concerne à compra da fábrica de gelo que está avaliada em 419 mil reais.

Da Redação-Acreonline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram