No interior do Acre, trio invade propriedade rural e mata caseiro de 65 anos

Um idoso identificado como Francisco Carlos Martins, mais conhecido como ‘Chico Branco’, de 70 anos, morreu afogado no Rio Acre na tarde deste domingo (4), na região da Baixada da Sobral.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, Chico Branco estava ingerindo bebidas alcóolicas quando decidiu dar um mergulho no rio, às margens da rua Rio Grande do Sul, no bairro Aeroporto Velho. No entanto, embora fosse acostumado com a prática, não retornou mais à superfície.

O corpo do idoso foi encontrado no fundo do rio por mergulhadores do 2º Batalhão e foi reconhecido por familiares. Em seguida, a vítima foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML).

por Anderson Siqueira

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram