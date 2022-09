Auxílio Brasil: novos beneficiários podem entrar em setembro

O número total de beneficiários do Auxílio Brasil chegou a 20,2 milhões em agosto, 2,2 milhões de famílias a mais do que no mês anterior. O aumento só foi possível após a aprovação de uma emenda constitucional que liberou verbas para o programa. Leia mais: Jovem brasileiro tem 2 benefícios confirmados; descubra quais são Esse é […]

O número total de beneficiários do Auxílio Brasil chegou a 20,2 milhões em agosto, 2,2 milhões de famílias a mais do que no mês anterior. O aumento só foi possível após a aprovação de uma emenda constitucional que liberou verbas para o programa.

Esse é o maior montante de brasileiros já atendidos por uma iniciativa de transferência de renda no país. Segundo o Ministério da Cidadania, a nova inclusão em massa foi suficiente para zerar a fila de espera.

O problema é que novas famílias se inscrevem todos os dias para receber o benefício, especialmente em um momento de aumento nos níveis de pobreza. Com isso, muitos que estão com os dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico) ainda aguardam para entrar no programa.

Entradas e saídas

O procedimento de exclusão é padrão no Auxílio Brasil. Ele ocorre quando a família deixa de se enquadrar nos critérios de elegibilidade do programa, como não atualizar o CadÚnico dentro do prazo correto.

Possivelmente, não haverá uma nova entrada em massa de usuários em setembro, já que a rodada de agosto utilizou um crédito especial. Contudo, é possível que as vagas desocupadas por quem deixou a iniciativa seja ocupada por novos beneficiários.

Vale lembrar que a entrada no Auxílio Brasil depende de uma inscrição no CadÚnico. O responsável pela família deve comparecer a um Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) ou posto de atendimento e apresentar os documentos solicitados.

Auxílio Brasil em setembro

O calendário de pagamento de setembro não foi alterado como o do mês passado, mas isso ainda pode ocorrer. Por enquanto, seguem valendo as seguintes datas:

Beneficiários com NIS final 2: dia 19 de setembro

Beneficiários com NIS final 2: dia 20 de setembro

Beneficiários com NIS final 3: dia 21 de setembro

Beneficiários com NIS final 4: dia 22 de setembro

Beneficiários com NIS final 5: dia 23 de setembro

Beneficiários com NIS final 6: dia 26 de setembro

Beneficiários com NIS final 7: dia 27 de setembro

Beneficiários com NIS final 8: dia 28 de setembro

Beneficiários com NIS final 9: dia 29 de setembro

Beneficiários com NIS final 0: dia 30 de setembro

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram