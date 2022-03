Polícia Penal recolhe monitorado por tornozeleira eletrônica em Sena Madureira

O Promotor de Justiça Dr. Júlio César Medeiros, membro do Gaeco (Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado), palestrou nesta quinta-feira, 10, para os jovens infratores que cumprem medidas socioeducativas no Instituto Socioeducativo (ISE) na cidade de Feijó/AC.

A palestra teve o tema: “prevenção ao crime organizado”, e se trata de uma forma de prevenir as tentativas de cooptações de adolescentes por organizações criminosas no Estado do Acre, evitando-se a prática de atos infracionais graves em nome de faccionados.

“Essa palestra marca uma atuação preventiva importante por parte do Gaeco, preocupado não apenas em prender ou focar na parte repressiva com condenações criminais, mas evitando ao máximo a cooptação de jovens para o crime organizado”, destacou o promotor Júlio.

Na oportunidade, foram destacados casos de execuções de adolescentes por organizações criminosas, com requintes de crueldade, a fim de informar os jovens como eles são “descartáveis” aos olhos das facções.

Além disso, houve um estimulo à valorização deles, pela busca de um novo caminho, a partir do estudo, e de cursos profissionalizantes, além de oportunidades de reinserção no mercado de trabalho.

Medeiros é reconhecido nas unidades ministeriais do MPAC devido a sua forte atuação no combate do crime organizado, o que tem sido fundamental para coibir ações criminosas.

Por Leandro Matthaus

