Prefeito Manoel Maia anuncia abono salarial para funcionários da Educação (VÍDEO)

O Ministério da Cidadania pagou na quinta-feira, 16, emenda do deputado federal Alan Rick (DEM/AC), no valor de R$ 3 milhões, que vai beneficiar mais de 20 entidades que prestam serviço de assistência social em vários municípios do Estado. O recurso será utilizado para a compra de equipamentos, materiais permanentes e veículos, que serão entregues através da Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para Mulheres – SEASDHM.

As entidades beneficiadas são a Fundação Assistencial e Educacional Betel, Fundação Dom José Hascher – Lar dos Vicentinos Cruzeiro do Sul, Jovens Com Uma Missão – JOCUM, Associação de Parentes e Amigos dos Dependentes Químicos – APADEQ – Cruzeiro do Sul, Associação Cristã Alfa – ACALFA, Educandário Santa Margarida, Lar Vicentinos, de Rio Branco, a ainda a rede de atendimento de proteção social especial de média e alta complexidade e, também, da gestão estadual da proteção social especial composta pela Casa Abrigo Mãe da Mata Rio Branco, Casa Abrigo Juruá – Cruzeiro do Sul, CREAS de Rio Branco, Plácido de Castro, Manoel Urbano, Senador Guiomard, Feijó, Assis Brasil, Brasiléia, Sena Madureira, Epitaciolândia e Tarauacá.

O deputado, que se recupera de uma cirurgia na perna direita, destacou através das suas redes sociais que está muito feliz com a notícia do pagamento da emenda. “Dar essa notícia às mais de 20 entidades de assistência social do nosso estado – da capital e do interior – que serão beneficiadas é maravilhoso, em especial, porque batalhei muito para a chegada desse momento junto ao Ministério da Cidadania, junto à Secretaria de Assistência Social, dos Direitos Humanos e Política para as Mulheres do Acre” – escreveu o deputado no Instagram.

O deputado explicou ainda que o processo de liberação do recurso ocorreu no meio da pandemia, momento de mais necessidade dessas instituições que viram as doações cessarem, muitos de seus mantenedores sofrerem com a COVID-19 e tudo ficar mais caro. O aumento dos valores foi um complicador do trâmite junto às empresas vencedoras dos processos licitatórios até o pagamento da emenda de R$ 3 milhões, segundo o parlamentar.

“Quero agradecer ao deputado federal Alan Rick pela emenda que proporcionou essa van, que vai trazer muitos benefícios para o trabalho da missão. Temos 5 casas de recuperação, trabalhamos em bairros carentes com restauração de vidas, temos mais de 100 missionários voluntários, esse povo todo trabalhando precisa de transporte e essa van vem em um bom momento para atendermos essa demanda. Que Deus abençoe sua vida, deputado!” – disse o líder da JOCUM Rio Branco, pastor Daniel Batistela.

“Isso é uma boa notícia! Estamos ansiosos pela chegada desses equipamentos, que vai nos ajudar a fazer mais pelos nossos assistidos. Muito, muito obrigado ao deputado Alan Rick, a todos os envolvidos na missão de nos trazer essa alegria. Já desejo um feliz Natal e deixo um forte abraço” – agradeceu a irmã Simone, diretora do Lar Vicentinos de Cruzeiro do Sul.

Alan Rick também agradeceu aos envolvidos no processo de liberação do recurso e aquisição do material e ainda aos representantes das entidades. “Quero agradecer a paciência de todas as entidades atendidas, a equipe da SEASDHM, meu gabinete em Brasília e no Acre, o governador Gladson Cameli, o chefe da representação do Acre em Brasília Ricardo França e especialmente ao ministro João Roma e a equipe do Ministério da Cidadania” – finalizou o deputado.

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram