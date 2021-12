PM e Polícia Civil em operação conjunta prende em flagrante delito o suspeito de homicídio em área rural de Sena Madureira

A Polícia Militar, por meio do 8° BPM, em operação conjunta mais a Polícia Civil prendeu em flagrante delito o autor do homicídio tendo por vítima o nacional, José Juscelino Fernandes Maciel, 46 anos.

O fato ocorreu no Ramal Mucuripe, sendo que a localidade tem acesso por meio do Ramal Joaquim de Matos que fica no KM 38 da BR-364, sentido Sena Madureira a Rio Branco, por volta das 17h00min, hoje (19).

Após diligência das equipes policiais o autor e a arma utilizada para o cometimento do crime foram localizadas, sendo que à motivação consoante levantamento de informação teria sido por futilidade e, ainda, o infrator confessou o crime.

Ademais, o trabalho investigativo irá continuar, porquanto faz-se necessário o esclarecimento de todos os detalhes do crime.

Ante ao exposto, o autor e a arma utilizada no crime foram entregues na delegacia de Sena Madureira para os procedimentos cabíveis.

Assessoria do 8° BPM.

