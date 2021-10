Em Brasília, prefeito Manoel Maia busca recursos para investir no Município de Capixaba

O prefeito do Município de Capixaba Manoel Maia, acompanhado do presidente da Câmara Municipal Amilton, estão em Brasília aproveitando o mês de outubro, mês esse que todos os prefeitos do Estado do Acre viajam em busca de recursos para seus municípios, no inicio da manha de hoje o prefeito Manoel Maia fez uma visita a Deputada Federal Vanda Milani e Leo de Brito, encerrando agenda no gabinete do Senador Sérgio Petecão.

Durante o encontro, Manoel Maia colocou para os parlamentares as necessidades e prioridades que o seu município precisa de imediato, para melhorar a qualidade de vida da população, e todos os parlamentares visitados se comprometeram em ajuda a prefeitura de Capixaba.

Durante sua permanecia em Brasília, Manoel Maia irá ainda ao gabinete do deputado federal Alan Rick, e demais parlamentarem federais, fechando agenda visitando os demais senadores da república, sempre com o mesmo proposito buscar benefícios através de emedas parlamentares para Capixaba, devendo retornar com bons resultados na acareação de recursos para investimento em sua cidade.

Da redação- Acreonline.net

