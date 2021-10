Alan Rick e Gladson se reúnem com a ministra da Agricultura e garantem apoio para o agro acreano

Em reunião com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, no início da noite de terça-feira, 19, o deputado federal Alan Rick, juntamente com o governador Gladson Cameli, o secretário da SEPA, Nenê Junqueira, o consultor de comércio exterior Victor Hugo e representantes dos frigoríficos acreanos Paulo Eduardo Santoyo e Júnior Leite -, solicitou apoio no fortalecimento do agronegócio do Acre e do Brasil.

“O Ministério da Agricultura tem sido fundamental na resolução de questões de mercado fundamentais para nossa agropecuária. Agradeço de todo coração a nossa ministra Tereza Cristina por ajudar o desenvolvimento do Acre. Em breve anunciaremos juntos uma grande conquista para nosso Estado.

Também estiveram presentes o embaixador Orlando Leite Ribeiro, Secretário de Relações Internacionais e Comércio Exterior do MAPA, o Secretário de Defesa Agropecuária José Guilherme Tollstadius e a adida agrícola do Brasil no Peru, Ângela Peres.

Fotos-David Casseb

