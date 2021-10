Congresso prorroga prazo de MP que cria o Auxílio Brasil

O governador Gladson Cameli anunciou no início da tarde desta segunda-feira, 4, a abertura do concurso público para provimento de cargos efetivos de nível médio e superior no Instituto Socioeducativo do Acre (ISE/AC). O anúncio aconteceu no Palácio Rio Branco e contou com a presença dos secretários de Planejamento e Gestão, Ricardo Brandão, de Justiça e Segurança Pública, Paulo Cézar Santos, e do presidente do ISE, Mário César Freitas, além de autoridades dos poderes Judiciário e Legislativo.

“São 322 famílias a serem contempladas. Eu vou fazer concurso porque o Estado está precisando. Acabou o concurso, os aprovados serão convocados perante a necessidade e o número de vagas. Eu não vou abrir mão da qualificação, porque o estado é nosso e nós temos que cuidar desse patrimônio”, afirmou o governador Gladson Cameli.

No total, serão 322 vagas distribuídas conforme abaixo:

A remuneração inicial dos aprovados será de R$ 2.326,95 para o cargo de técnico administrativo operacional, R$ 2.978,55 para agente socioeducativo e R$ 3.908,22 para os cargos de assistente social e psicólogo.

O concurso será executado pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade) e será composto de três fases para o cargo de agente socioeducativo e duas fases para os demais cargos.

Na primeira, os candidatos passarão pelas etapas de provas objetivas e de títulos. Já na segunda, serão submetidos a exames psicotécnico, médico e toxicológico, investigação criminal e social, além da prova de aptidão física, necessária apenas para o cargo de agente socioeducativo.

Na terceira e última fase, os candidatos ao cargo de agente socioeducativo participarão de curso de formação de caráter eliminatório.

As inscrições serão disponibilizadas no site do Ibade, no período de 4 de outubro a 8 de novembro. A data da prova objetiva está prevista para 5 de dezembro.

O que disseram as autoridades

Durante o anúncio, o presidente do ISE, Mário César Freitas, ressaltou ser um dia importante para o Sistema Socioeducativo do Acre. “Depois de três governos, é lançado o concurso que vai possibilitar trazer servidores efetivos e dar segurança a eles”, afirmou.

A promotora de Justiça Vanessa de Macedo Muniz agradeceu ao governador e equipe ao relembrar que o ISE, desde a origem, nunca teve um concurso. “Hoje eu quero agradecer pela sua visão por colocar criança e adolescente como prioridade no seu governo”, disse.

“Aquilo que efetivamente de bom se faz é preciso preciso ressaltar”, destacou o promotor de Justiça Francisco Maia. Ele ainda afirmou que nunca antes se teve tanta receptividade nas questões voltadas para a infância e juventude.

O secretário de Planejamento e Gestão, Ricardo Brandão, destacou que o concurso amplia a possibilidade de participação dos jovens na busca por um emprego público e na busca por somar com o engrandecimento do estado. “Nós vemos o quanto o nosso governo tem conseguido avançar na área da infância e da adolescência. Isso nós creditamos à postura e à decisão do governador”, ressaltou.

Elenilson Oliveira, da Agência de Notícias do Acre

