MPAC viabiliza atividade educativa para adolescentes de casas de acolhimento

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por intermédio das Promotorias Especializadas de Defesa da Criança e do Adolescente de Rio Branco, viabilizou, nesta segunda-feira (13), tarde de entretenimento e de reflexão com teatro a respeito do bullying, para todos os adolescentes que estão em acolhimento institucional das casas localizadas em Rio Branco.

A atividade foi realizada na Casa Doutora Maria Tapajós e foi protagonizada pelo grupo de teatro Artpalco, do estado de Tocantins, que apresentou o espetáculo “Bullying: que bicho é esse?”. A peça infanto-juvenil geralmente tem como objetivo utilizar o teatro para prevenir o bullying entre adolescentes e jovens.

A promotora de Justiça Vanessa de Macedo Muniz acompanhou a ação cultural. Segundo ela, os artistas vieram para fazer apresentações nas escolas, mas, como ainda não estão funcionando de forma presencial, em razão da pandemia, foi sugerida pelo MP Acreano a realização dessas atividades nos serviços de acolhimento. Ela frisou ainda a importância do tema abordado, especialmente por ocasião da campanha “Setembro Amarelo”.

“Temos casas de acolhimento que recebem adolescentes de culturas e estilos diferentes, e achamos que era um lugar interessante para se apresentar essa peça, considerando a diversidade e rotatividade das pessoas que passam por lá. O adolescente que ouviu e sentiu vai ser um multiplicador fora. O grupo trouxe uma linguagem própria para adolescentes sobre o mal que o bullying pode causar às pessoas”, afirmou a promotora.

A montagem e circulação da peça “Bullying: que bicho é esse?” são fruto do projeto “Vai ter teatro na escola”, executado por meio da Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cidadania, e patrocínio do Atacadão. Com a iniciativa, o grupo Artpalco começou a circular pelas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste durante o ano de 2020.

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram