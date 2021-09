Polícia Civil, com Departamento de Vigilância Epidemiológica Municipal e CIAB, promove campanha de vacinação contra Influenza para servidores da instituição

Na manhã desta quarta-feira, 15, a Polícia Civil do Acre por meio do Núcleo de Qualidade de Vida – NQV em parceria com a Prefeitura de Rio Branco por meio do Departamento de Vigilância Epidemiológica Municipal e Polícia Militar- PM/AC, através da Policlínica, deu início à campanha de vacinação contra a gripe Influenza com objetivo de imunizar todos os servidores da instituição.



A campanha tem duração de dois dias e estará disponibilizando a todos os servidores da Polícia Civil da capital a dose da vacina Influenza durante os dias 15 e 16 de setembro ( Quarta e quinta-feira), no horário das 7:30h às 13:30h no auditório da Direção Geral de Polícia Civil.

A dose de vacina contra a Influenza é aplicada uma vez por ano e é disponibilizada pela rede municipal e estadual de saúde pública.

Além da campanha de vacinação, o NQV estará promovendo na próxima sexta-feira, 17, no horário das 09:00 às 10:00h, no auditório da Direção Geral de Polícia Civil, uma palestra com o tema “Prevenção ao suicídio para os Profissionais de Segurança Pública” , em razão da Campanha “Setembro Amarelo”, mês em que é realizado ações de prevenção ao suicídio em todo o país.

A palestra terá a parceria da Secretaria de Estado de justiça e Segurança Pública – SEJUSP, através do Centro Integrado de Apoio Biopsicossocial- CIAB e como palestrante a Psicóloga Leidiane Rodrigues da Costa.

