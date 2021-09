Polícia cumpre 34 ordens judiciais contra membros de facções em Cruzeiro do Sul

O governo do Acre divulgou na manhã desta terça-feira, 27, o resultado preliminar das isenções deferidas e indeferidas referente ao processo seletivo simplificado para contratação de profissionais de nível médio e superior para atender as demandas do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen). O resultado foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE).

A presente relação encontra-se disposta na seguinte ordem: cargo, vaga, inscrição e nome do candidato em ordem alfabética. Os candidatos não relacionados na lista tiveram a isenção indeferida.

O candidato disporá, unicamente, de dois dias para contestar o indeferimento da isenção, exclusivamente mediante preenchimento de formulário digital, que estará disponível no site https://www.ibade.org.br/ a partir das 8h desta quarta-feira, 28, até às 18h de quinta-feira, 29, considerando-se o horário local da cidade de Rio Branco/AC.

O processo seletivo oferta quatro vagas, sendo uma para auxiliar administrativo (nível médio), uma para advogado, uma para psicólogo e outra para assistente social, todos nível superior. Os valores da remuneração vão de R$ 3.077,05 a R$ 4.658,32.

A prova objetiva será realizada nas cidades do Estado do Acre: Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Tarauacá, conforme opção do candidato no momento da inscrição.

Lucas Vitor

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram