Boiadeiro Derramado, Ronaldo Duarte estreia nesta sexta das 5,30 as 7 horas da manhã na Aldeia FM 96.9

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (DENARC), prendeu em flagrante pelo crime de tráfico de drogas em uma residência localizada no Bairro Xavier Maia, parte alta da cidade, A. H. R. da C. V. J. , de 25 anos.

Após denúncia anônima dando conta de que o individuo estaria recebendo drogas via correio, a equipe da DENARC logrou êxito em identificar o traficante e realizar apreensão da droga.

O investigado, é graduado e pós-graduado em biologia, a Polícia Civil identificou a origem do entorpecente que vinha do estado de Santa Catarina.

Após o recebimento do entorpecente a Polícia Civil realizou a incursão no referido endereço e deu voz de prisão ao investigado que estava em posse de 110g de haxixe.

De acordo com a investigação, cada grama do entorpecente está avaliado em R$ 90,00 ( noventa reais) e em valores finais de revenda o traficante movimentaria em torno de R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais).

Após sua prisão, o investigado foi conduzido à delegacia para lavratura de auto de prisão em flagrante e em seguida colocado à disposição da justiça.

A Polícia Civil agradece a parceria do Ministério Público (MP), Poder Judiciário (TJ/AC) e da Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos(EBCT).

Ascom

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram