Arrocha Doido, Câmera flagra homem enfiando objeto no ânus em  em Sena Madureira

Câmera flagra homem enfiando objeto no ânus em em Sena Madureira, resolveu parar no bairro Bosque, pegou um objeto e enfiou no ânus, em plena luz do dia.

O fato foi registrado por câmeras de segurança de uma distribuidora da região na tarde de sábado (22). Não bastasse isso, após o ocorrido ele resolveu tirar a roupa e andar nu, em via pública, supostamente com o objeto no ânus.

O vídeo foi compartilhado em vários grupos de Whatsapp e do Facebook do Estado. O assunto é um dos mais comentados do dia. Algumas mulheres inconformadas com a situação, relataram que os homens estão mudados. “Não fazem mais homens como antigamente”, relatou Ame Silva.

Em menos de um mês, esse é o segundo episódio parecido. No primeiro, um jovem introduziu uma garrafa na parte anal e precisou ser encaminhado para o Pronto-Socorro da capital, para fazer a remoção da garrafa de cerveja.

