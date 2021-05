Prefeito Mazinho Serafim se manifesta e diz que empresa será acionada e executada na justiça

O prefeito Mazinho Serafim do Município de Sena Madureira, conversou com nossa reportagem por telefone e afirmou que a empresa responsável pela execução da obra da escola localizada no bairro Rosa Gonçalves será executada na justiça, por não cumprir com contrato assinado com a prefeitura deixando a obra paralisada há quase um ano, Mazinho afirmou ainda que um dos motivos alegado pela empresa para não conclusão foi que os materiais de construção subiram muito e eles não teriam como concluir e cumprir com o contrato firmado.

O prefeito disse ainda que este mês a obra será repassada para empresa que ficou em segundo lugar no processo licitatório para concluir os trabalhos e repassa a escola para a prefeitura e posteriormente ser entregue para a comunidade residente naquele bairro.

Mazinho finalizou dizendo que já tem até uma previsão para a retomada dos trabalhos que deve acontecer até o final de junho, após os tramites legais de transição.

Caso a empresa queira se manifesta o espaço está aberto, nosso contato 999678096

Ronaldo Duarte

