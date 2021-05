RIGOR: Acusado de assaltar moradores na estrada Xiburema é condenado a 21 anos e 4 meses de prisão

O juiz de direito da Comerca de Sena Madureira, Fábio Farias, analisou recentemente mais um Processo envolvendo o crime de roubo. Com base nas provas, acabou condenando o acusado Rogério da Silva Mendonça a uma pena de 21 anos e 4 meses de prisão.

De acordo com os autos do processo, no dia 18 de fevereiro deste ano, por volta das 13:40 horas, ele na companhia de outro infrator até agora não identificado cometeu um assalto a mão armada, vitimando pelo menos três moradores. A ocorrência foi processada em uma casa localizada na estrada Xiburema, km 2, Polo Agroflorestal Elias Moreira.

Naquela ocasião, utilizando uma arma de fogo a dupla subtraiu vários objetos, dentre os quais: 01 motocicleta Yamaha, 02 capacetes, 02 aparelhos celulares, 01 carregador de bateria e 01 fone de ouvido. O outro acusado não foi identificado em face de se encontrar encapuzado.

Na sentença, o juiz Fábio Farias explicitou a questão da culpabilidade, considerando “reprovável haja vista a frieza, a extrema violência e o terror psicológico empregado na conduta; inclusive umas das vítimas foi conduzida para o interior da residência com uma arma apontada na cabeça e mediante uma gravata no pescoço”. A investigação comprovou também que durante o assalto as vítimas eram ameaçadas de morte constantemente.

Além dos 21 anos e 4 meses de prisão, Rogério foi condenado, ainda, ao pagamento de 360 dias-multa.

O juiz Fábio Farias negou ao réu o direito de recorrer em liberdade a pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Edinaldo Gomes

