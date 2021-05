Bloco da bênção: Em Sena, mais 10 reeducandos decidem se desligar de facções criminosas

Por: Edinaldo Gomes

A direção do presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, confirmou na manhã desta sexta-feira (14), que mais 10 reeducandos resolveram largar as facções criminosas para aceitar a Jesus. A partir desse novo comportamento, eles irão para o chamado “Bloco da bênção”.

Neste sábado, pela manhã, os novos convertidos irão gravar vídeos oficializando suas decisões.

Com isso, o número de apenados no Bloco da bênção subirá para 64. “Esse projeto vem sendo desenvolvido há algum tempo aqui na unidade. Contamos com o apoio do juiz Fábio Farias e demais parceiros. Ressaltamos, ainda, o trabalho religioso que é feito, pois é através da pregação da palavra de Deus que muitos se convertem. A partir do momento em que o reeducando demonstra querer mudar de vida, temos que apoiá-lo”, ressaltou Francisco de Assis, diretor do presídio de Sena.

Atualmente o presídio Evaristo de Moraes trabalha para colocar alguns projetos em execução: A compra de materiais para fabricação de tarrafas, instalação da serralheira, dentre outros. Esses Projetos irão atender, preferencialmente, os reeducandos que estão no Bloco da bênção.

