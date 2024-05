A capital acreana, Rio Branco, sediou pela primeira vez, nesta quarta-feira (22), o Encontro Nacional de Presidentes de Juntas Comerciais. Na oportunidade, o prefeito da capital se fez presente no encontro que buscou debater temas ligados à simplificação do registro empresarial.

Durante o evento, foram discutidos temas importantes como a simplificação dos processos de registro, a implementação de novas tecnologias, a desburocratização e a integração de sistemas que facilitem a vida dos empreendedores.



Segundo o prefeito, um encontro como esse é de extrema importância. O gestor destacou ainda que o incentivo ao empresário deve seguir firme não só pelo Executivo municipal, mas também pelas demais esferas.

“Essa vinda de outras juntas comerciais do Brasil vem trazer a experiência de cada uma. Vamos trocar experiências e fazer sempre o melhor. Tenho certeza absoluta que o trabalho da Junta Comercial do Estado é uma referência em nível de Brasil, mesmo porque a prefeitura também tem feito todo um trabalho junto a ela para que possamos agilizar a abertura das empresas e assim, facilitar para que tenhamos a cada dia mais empreendedores.”

De acordo com o governador Gladson Cameli, o encontro também vem para fortalecer os laços que unem as instituições em prol do desenvolvimento econômico do estado.

“Tudo isso se resume em diminuir a burocracia para criar oportunidades, fortalecer a iniciativa privada, dar direitos iguais para todos e cada vez mais colocar um Estado mais propício à população.”

Bruna Giovanna – Assecom

Fotos: Evandro Derze – Assecom

