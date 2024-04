O governo do Acre, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), oferece um serviço de extrema importância para a população: o Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais (Crie), que, além de proporcionar uma imunização complexa, necessária para grupos especiais com pacientes imunocomprometidos, oferece todas as demais vacinas dos calendários regulares (infantil, adolescente, adulto e idoso).

Localizado em Rio Branco, o Crie possui infraestrutura e logística própria, com o objetivo de facilitar o acesso de pessoas com necessidades específicas de imunização a uma ampla variedade de vacinas, soros e imunoglobulinas que não são comumente disponibilizados nas unidades básicas de saúde (UBS) ou que são restritos a determinadas faixas etárias.



Inaugurado em 20 de dezembro de 2000, nas dependências do ambulatório da Maternidade Bárbara Heliodora, o centro foi reestruturado em março de 2022, proporcionando à população um atendimento mais qualificado e acolhedor.

A coordenadora da unidade, Daíla Timbó, enfatiza que o foco de atuação do Crie não se restringe à saúde pública e coletiva, mas sim à saúde individual.

“Para fazer uso desses imunobiológicos, é necessário apresentar a prescrição com indicação médica e um relatório clínico sobre o caso. As indicações serão avaliadas pelo médico ou enfermeiro responsável no Crie e os imunobiológicos dispensados”, acrescenta.



A equipe técnica do Crie é composta por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, devidamente capacitados para realizar as atividades de vacinação. Além disso, o centro também desenvolve atividades de ensino e pesquisa científica, em parceria com universidades e cursos de formação e qualificação profissional.

O Crie oferece uma ampla variedade de vacinas e imunoglobulinas, incluindo aquelas presentes nos calendários especiais, como a imunoglobulina palivizumabe, imunoglobulina humana antitetânica (Ighat) e imunoglobulina humana antivaricela-zoster (IGHVZ), entre outras.

A sede do Crie em Rio Branco está localizada na Avenida Getúlio Vargas, 595 – Centro, próximo ao INSS. O horário de funcionamento é das 7h às 17h de segunda a sexta-feira (preferencial ao público imunocomprometido) e das 19h às 21h no período noturno aberto ao público geral que precise das vacinas dos calendários regulares. Nos finais de semana e feriados, a unidade atende das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Vacinas e as imunoglobulinas oferecidas conforme a necessidade estabelecida nos calendários especiais do Crie

Imunoglobulina palivizumabe;

Imunoglobulina humana antitetânica (Ighat)

Imunoglobulina humana antivaricela-zoster (IGHVZ)

Imunoglobulina humana anti-hepatite B (indivíduos suscetíveis)

Vacina Haemophilus influenzae tipo b (conjugada) – Hib

Vacina hepatite A (HA)

Vacina HPV quadrivalente (6, 11, 16 e 18)

Vacina hexavalente (difteria, tétano, coqueluche, haemophilus influeza B + VIP + hepatite B)

Vacina pentavalente Acelular (DTPa + Hib+ VIP) Vacina DTPa

Vacina meningocócica ACWY

Vacina meningocócica C

Vacina pneumocócica conjugada 13-valente

Vacina pneumocócica 23

Por Luana Lima- Agência de Notícias do Acre

Foto: Júnior Aguiar/Sesacre

