Uma adolescente de 16 anos caiu do apartamento onde mora ao tentar matar uma aranha. O caso aconteceu na noite da última quarta-feira, 17,nas proximidades da Avenida 25 de Agosto, em Cruzeiro do Sul, no Acre. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, cuja base fica em frente ao local da queda. A jovem, com suspeita de fratura na coluna, foi encaminhada para o Pronto-socorro do Hospital do Juruá e se encontra em observação.

Segundo a mãe da vítima, a jovem tentava matar uma aranha que estava na cortina e não percebeu que a janela estava aberta. “Ela passou direto pela janela”, disse uma testemunha.

Sandra Assunção-ac24horas

