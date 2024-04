A Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) já se prepara para iniciar a segunda fase da construção da nova maternidade de Rio Branco, Marieta Messias Cameli. E para acompanhar de perto a execução de uma das mais importantes obras do Estado, o governador Gladson Cameli esteve na manhã desta quarta-feira, 17, inspecionando o andamento desse processo.



A nova maternidade está 30% concluída e tem a entrega da primeira etapa prevista para o mês de dezembro deste ano. A segunda etapa já está com seu processo licitado, sob análise da Caixa Econômica Federal. A cada etapa pronta, o prédio é entregue à Secretaria de Saúde (Sesacre), que passa a gerir o espaço.

“Fico muito feliz quando vejo uma obra saindo do papel, ainda mais quando é uma obra que vai receber minhas autoridades, que são as crianças. Isso mostra o compromisso e a dedicação da nossa equipe”, pontuou.

Cameli destacou também que o canteiro de obras tem sido importante na geração de emprego no estado. “Vejo em cada funcionário o otimismo e a dedicação deles. Há ainda a credibilidade que o Estado está tendo, porque a empresa está tocando a obra a todo vapor. Essa é uma importante estrutura de saúde que vai atender não somente a capital, mas todo o Acre, assim como estados vizinhos”.

O governador revelou também que já entrou em contato com a ministra da Saúde, Nísia Trindade Lima, para dar a ordem de serviço da segunda etapa.



Com recursos da bancada federal, do Estado e do Ministério da Saúde, a primeira etapa contou com um investimento de R$ 26.988.523,36. Já para a segunda fase, estão garantidos R$ 77.738.270,67, provenientes do governo federal e também de recursos próprios.

“Essa obra tem participação, presença do governo federal, Ministério da Saúde, onde já estamos tratando uma agenda em conjunto para que a gente possa trazer o governo federal para perto, para ver o andamento da obra e sua qualidade, para dar ordem de serviço da segunda etapa. Então é isso, é unir as forças para que a gente possa melhorar a vida das pessoas”, frisou.

Ítalo Lopes, secretário de Obras, enfatizou que esta é uma obra que mostra como o planejamento do Estado tem sido efetivo.

“A primeira etapa tem avançado muito bem, com previsão de conclusão agora no final do ano. A segunda etapa também já está contratada, dependendo somente dessa questão com o governo federal, para emitir a ordem de serviço. Então, a gente segue junto, trabalhando para cuidar das pessoas e avançando nesse projeto, que é a obra mais bonita que o Estado tem hoje”, disse.

Serviços entregues na primeira etapa:

-Setor administrativo;

-Ambulatório;

-Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI);

-Central de Material Esterilizado (CME);

-Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) e Farmácia Satélite;

-Laboratório de Análises Clínicas (LAC);

-Serviço de Nutrição e Dietética (SND)/Lactário;

-Serviço de processamento de roupa;

-Serviço, conforto e higiene dos funcionários;

-Unidade de Cuidados Intermediários Infantil Canguru (UCI);

-Consultório odontológico;

-Refeitório;

-Área de vivência.

Por Tácita Muniz- Ag~encia de Notícias do Acre

Foto: José Caminha/Secom

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram