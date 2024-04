Uma operação contra o crime organizado prendeu duas pessoas em flagrante por tráfico de drogas no município de Sena Madureira, no interior do Acre, na manhã desta terça-feira (16). Também foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão.

Com extensa lista de crimes, líder de organização criminosa é condenado a mais de 280 anos de prisão no Acre

Foram apreendidos quatro aparelhos celulares e 105 gramas de maconha com o grupo investigado. A ação foi encabeçada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Acre (FICCO), composta por Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e Polícia Penal e contou com 24 policiais.

De acordo com nota publicada pela Polícia Federal do Acre (PF-AC), a ação teve origem em outras operações da FICCO, que identificou integrantes de uma facção criminosa de âmbito nacional, com atuação no município.

Os investigados podem responder por integrar organização criminosa, além de tráfico de drogas e posse irregular de armas, com penas que, somadas, podem chegar a 26 anos de prisão.

Por Victor Lebre, g1 AC

