Um homem foi preso e dois menores apreendidos na manhã desta terça-feira, 16, por porte ilegal de arma de fogo na rua do Passeio, Bairro Taquari.

A Equipe da RP 205 do 2° BPM fazia o patrulhamento de rotina no Bairro, em uma área de grande incidência criminal, quando um homem, na companhia de dois dois menores, que andavam pela via, ao perceberam a presença Policial, demonstraram muito nervosismo.

Os militares resolveram fazer a abordagem e, pra surpresa, o autor estava portando na cintura um revólver Taurus calibre .38 com 5 munições do mesmo calibre, intactas.

Foi dada voz de prisão ao maior e de apreensão para os menores, e foram conduzidos para a Delegacia de Flagrantes (Defla) para as medidas cabíveis.

Por Polícia Militar do Acre (2° BPM)

