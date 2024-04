A Polícia Militar do município de Sena Madureira vem realizando várias blitzes em diversos pontos da cidade para tentar evitar ou diminuir a quantidade de acidentes ocorridos nos últimos meses, incluindo acidentes graves com vítimas fatais. Durante uma blitz realizada no último final de semana, um condutor foi pego dirigindo sob efeito de bebida alcoólica, o que poderia causar acidentes na cidade. Após o teste do bafômetro, ele foi conduzido para a delegacia para ser enquadrado na lei de trânsito, conforme manda a lei.

