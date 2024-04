Um homem foi preso pela Polícia Militar por tráfico de drogas, no último final de semana. A ocorrência foi na rua Serra do Moa, no loteamento Rosa Linda.

A Equipe Tática do 2° BPM encontrava-se no interior do bairro em patrulhamento quando avistou um indivíduo na frente de uma casa abandonada, local onde já houveram outras ocorrências de tráfico de drogas.

O homem estava com um saco plástico na mão, que soltou ao sair correndo para os fundos da casa, para fugir da abordagem. Os militares desembarcaram e seguiram-no, e conseguiram fazer a abordagem. Dentro do saco plástico arremessado tinha vários tipos de entorpecentes, além de duas máquinas de cartão de crédito.

Foi dada voz de prisão e o autor foi conduzido, juntamente com todo o material apreendido, para a Delegacia de Flagrantes (DEFLA), para que as medidas cabíveis fossem tomadas.

Por Polícia Militar do Acre (2° BPM)

