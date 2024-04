Em visita ao Acre para o 27° Fórum de Governadores da Amazônia Legal, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, esteve na tarde desta sexta-feira, 12, no Educandário Santa Margarida, em Rio Branco, que abriga crianças em situação de risco e vulnerabilidade social, proporcionando condições para o seu desenvolvimento.

O ministro foi acompanhado pela vice-governadora Mailza Assis, da coordenadora-geral do abrigo, Edenilse da Costa Dantas e da secretária de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), Zilmar Rocha. A secretária Nacional de Gestão do Cadastro Único (CadÚnico), Letícia Bartolo, a coordenadora de Serviços de Calamidade Pública e Emergências do Sistema Único de Assistência Social (Suas), Vera Lúcia, deputada federal Antônia Lúcia, funcionários e equipe também acompanharam a comitiva.

“Agradecemos e ficamos imensamente felizes com a visita. Foi uma oportunidade para dialogarmos sobre diversos temas que englobam as causas sociais e mostrar nossas necessidades e das nossas crianças”, disse Edenilse.

Na ocasião, Dias conheceu de perto as repartições do núcleo e os serviços prestados no espaço, dentre eles o berçário, refeitório e brinquedoteca. O local atende aproximadamente 32 crianças com idade de zero a 12 anos. Atividades lúdicas, esportivas, educacionais, música, teatro, entre outras, são desenvolvidas na entidade.

Mailza agradeceu a visita. “Muito obrigada, ministro, pelo carinho, o olhar que o senhor tem dado para essa necessidade em todo o Brasil. Aqui no Santa Margarida, tem crianças de todo o estado, então precisamos de apoio para manutenção. Gratidão pelo olhar sensível e pela parceria fortalecida entre o governo do Acre e o governo federal. Juntos, somamos forças nesse trabalhado integrados com os órgãos para proteção e cuidado à criança e ao adolescente”, lembrou a vice-governadora.

“Todo o trabalho desenvolvido pelo abrigo está de parabéns, pois vocês fazem um diferencial muito grande nas vidas dessas crianças. Tudo feito com muito zelo e amor, bem cuidado. Então, eu agradeço o convite para conhecer este espaço e levarei ao presidente Lula o que vi aqui”, disse Dias.

A secretária de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, Zilmar Rocha, reforçou a importância de trabalhar política de proteção social com o Governo Federal “Um privilégio receber um ministro tão importante para a politica de proteção social, que conheceu toda a estrutura e viu nossa necessidade. Nosso Acre precisa desse ombro amigo desse abraço fraterno. Agradecemos a vice-governadora pelo envio de mais de R$ 47 milhões para o social, já em execução. Dentro deste espírito de integração, temos atuado para minimizar os impactos que atingem diretamente as crianças e suas famílias”, obse

Por Fernando Santtos- Agência de Notícias do Acre

Foto: Felipe Freire/Secom

