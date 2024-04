O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) e a Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), analisaram os avanços na agenda trinacional voltada para fortaler as ações de comércio exterior e a integração entre Acre, Peru e Bolívia. O encontro aconteceu no 3º andar da sede legislativa e contou com a presença do titular da Seict, Assurbanipal Mesquita, o presidente da Aleac, deputado Luiz Gonzaga, o presidente da Comissão de Integração Latino-Americana e de Relações Internacionais, deputado Afonso Fernandes e assessores.

Assurbanipal Mesquita mencionou a visita dos ministros do Planejamento e Orçamento do Brasil, Simone Tebet e de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, que anunciaram investimentos para a consolidação da rota Bioceânica Quadrante Rondon e as estratégias de integração entre os países.

“Entre os anúncios de investimentos anunciados estão a conclusão da obra do Anel Viário entre Epitaciolândia e Brasileia e a recuperação de 200 km da BR-364 sentido Rio Branco/Cruzeiro do Sul, fundamentais para as estratégias de comércio exterior”, analisou Mesquita.

Segundo a Seict, os investimentos para a internacionalização dos aeroportos de Rio Branco e Cruzeiro do Sul e o aumento de voos domésticos com o retorno da empresa Azul, também impactam significativamente a economia regional do estado. Em parceria com a Aleac e empresários peruanos, o governo aprofunda os debates para o retorno de voos regionais que atendam interesses fronteiriços.

O deputado estadual Luiz Gonzaga, presidente da Aleac, ressaltou a importância do papel do parlamento no fortalecimento das relações diplomáticas entre estados brasileiros beneficiados pela rota bioceânica Quadrante Rondon, bem como, na política de integração entre o Acre, Peru e a Bolívia. Ele lembrou ainda, como o setor produtivo vem se organizando para alavancar essas oportunidades realizando seminários e qualificação empresarial.

“As rotas defendidas pelo governo federal se conectam pela elevada capacidade de produção das regionais. O planejamento de comércio exterior do governo do Acre com apoio do legislativo e a participação do setor produtivo vai seguir avançando. O diálogo continuará até que todos os objetivos sejam consolidados e tenhamos um estado em pleno desenvolvimento”, destacou. Gonzaga recebeu um exemplar do livro: “Oportunidades de Negócios Brasil/Peru” produzido pela Irsa Sul, empresa repsonsável pelo corredor bioceânico no lado peruano.

Feira em San Miguel

O próximo compromisso da agenda trinacional é a participação do estado do Acre na Feira de San Miguel – distrito de Lima, no Peru. Promovida pela representação de 110 governos municipais, o evento que acontece dia 24 de maio vai reunir o potencial econômico da região.

Jairo Carioca – Agência de Notícias do Acre

Foto: Sabrina Salomon

