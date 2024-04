O casal Larry McDonnell, 42, e Jessica Burns-McDonnell, 40, quebrou o recorde de maior diferença de altura nos Estados Unidos. Os dois têm uma diferença de 86,36 centímetros.

O casal mora em West Virgínia, ela tem 177,8cm de altura enquanto ele, que tem nanismo diastrófico, mede 91,44cm.

Jessica contou em entrevista ao Guinness World Record, que os dois se conheceram ainda crianças, na escola. Larry teria reprovado na primeira série e acabou na mesma turma que ela.

“Tínhamos o mesmo grupo de amigos quando éramos criança, mas só saímos realmente juntos quando éramos mais velhos”, contou.

Segundo relatado por Jessica, após a escola, Larry chegou a morar perto dela mas na época a norte-americana estava envolvida em um outro relacionamento. Tempos depois, os dois começaram a se aproximar.

“Ela foi a primeira pessoa com quem eu poderia realmente ser eu. Ela riu das minhas piadas estúpidas e tudo o que ela falou, eu adorei”, disse Larry.

O namoro do casal foi oficializado em 2006 e, em dezembro daquele mesmo ano, eles se casaram. O casal teve quatro filhos: Olivia, de 16 anos; Daxx, de 15; Victoria, de 12; e Felix, de 1 ano.

Na entrevista, Larry expressou sentimento pela esposa. “Quando eu a abraço, ela se sente em casa e toda a turbulência que está acontecendo no mundo vai embora, e somos só eu e ela. E é a coisa mais pacífica de todas”.

O casal viu o anúncio sobre recordistas anteriores no Facebook e quebrou o recorde de James e Chloe Lusted, do Reino Unido, com diferença de altura de 56,8cm.

“Este homem me desafiou ainda mais nesta vida a ser uma pessoa melhor e me tornou uma pessoa melhor apenas por estar perto dele”, concluiu Jessica.

Larry destaca a importância de ter a esposa ao lado dele. “Ela realmente me incentiva a me destacar e sempre esteve ao meu lado, me incentivando, treinando e me ajudando”, diz.

Por: D24am

