Uma mulher espanhola, de 52 anos, foi presa na tarde desta sexta-feira (12), suspeita de transportar 7 kg de de cocaína, escondida em pacotes de alimentos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a estrangeira estava dentro de um táxi no Km 185, da BR 317, no município de Xapuri, distante 187 km da capital.

Segundo a PRF, o taxista informou que a viagem teve início em Brasiléia, com destino a Rio Branco. O motorista estava com três passageiras, sendo duas brasileiras e a espanhola. A estrangeira, ao ser questionada sobre a viagem, dificultou a comunicação informando aos policiais que não conseguia entender as perguntas feitas, mesmo sendo ditas em espanhol.

Os policiais afirmam que após a mulher não responder algumas perguntas básicas, eles iniciaram uma fiscalização mais detalhada, encontrando em uma mala indicada por ela, diversas embalagens de alimentos como: café, farinha, erva-mate e açúcar.

A equipe questionou a mulher sobre os produtos, porém ela não soube dizer quais produtos estava transportando. Os agentes da PRF realizaram testes nos alimentos e dentro dos sacos de café, erva-mate, açúcar e milharina foi constatada a presença de substância análoga ao cloridrato de cocaína.

A estrangeira foi detida e encaminhada junto com a droga para a Polícia Federal de Epitaciolândia, no interior do Acre.

Por g1 AC

