Quase sete meses após o atropelamento da jovem Sara Maria dos Santos Moura, de 25 anos, na BR-364, o suspeito de causa o acidente, Gilberto Martins Magalhães, vai responder por homicídio doloso e vai permanecer em regime fechado. A decisão foi tomada durante audiência realizada nesta quarta-feira (10), em Rio Branco.

O caso aconteceu no dia 24 de setembro de 2023, e Gilberto Magalhães foi preso no dia 1° de novembro do mesmo ano. Após o acidente, o suspeito fugiu do local sem prestar socorro à vítima, que ficou presa nas ferragens do automóvel. Ela dirigia uma motocicleta e veio a óbito no local.

O irmão da vítima, Felipe Moura, que acompanhou a audiência, conta que ficou constatado pela perícia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Civil do Acre (PC/AC) que o caso se trata de um assassinato, tendo em vista que ela foi atingida pela caminhonete pela contramão.

“Ficou constatado pela perícia tanto da Polícia Rodoviária Federal, quanto da Polícia Civil, que foi praticamente um assassinato, porque ela foi colhida na contramão, estava vindo sentido Bujari a Rio Branco, e ele Rio Branco a Bujari, e ela foi pega na borda da pista contrária e foi arrastada cerca de 21 metros”, explica o irmão.

Nas perícias também ficou constatado que não haviam marcas de frenagem, ou seja, o motorista não teria tentado frear ao ver a motociclista. Moura afirma que Gilberto Magalhães responder fora de liberdade conforta um pouco a família, pois estavam com medo de ele ser solto.

“Conforta um pouco, porque ali no dia foi realmente um filme de terror. Na própria imagem que vocês fizeram lá tem lata de cerveja no porta-copo da Hilux. Então, ele só se preocupou só em fugir do local e, agora, depois dessa audiência, a gente começa a sentir um pouco mais de conforto. A família quer somente Justiça”, salienta.

por Agazeta.Net

