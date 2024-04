Um homem reagiu a uma tentativa de roubo, atirou contra os criminosos e feriu pelo menos um deles na tarde da última quinta-feira (4), em Americana (SP). Imagens de câmera de segurança registraram o momento em que a vítima efetua diversos disparos. A ação ocorreu por volta das 16h.

Três mulheres retiravam objetos do veículo estacionado quando um veículo de cor escura para ao lado e dois homens descem anunciando o roubo. Um deles está armado, e aborda o homem que estava ao volante. Ao tentar entrar pelo banco do passageiro, o criminoso é surpreendido pelo motorista, que dispara diversas vezes.

São pelo menos oito tiros na direção dos criminosos. Um deles cai, e o outro consegue entrar no carro e fugir.

Veja vídeo:

O criminoso baleado foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Municipal de Americana. Em nota, a unidade de saúde informou que o estado de saúde do paciente é estável, e que exames de raio-X não constataram fraturas. “Paciente aguarda avaliação da cirurgia geral para saber se há necessidade de procedimento cirúrgico, em razão de ferimentos na região do quadril”, informou o Hospital Municipal. O caso foi apresentado e registrado no 4º DP da cidade.

Por Carol dias CM7

