Neste domingo (7), uma tragédia ocorreu na cidade de Sena Madureira, no interior do Acre, quando um adolescente de apenas 15 anos perdeu a vida em um acidente de trânsito na Avenida Brasil. O incidente também deixou uma jovem gravemente ferida.

De acordo com as autoridades de trânsito, o adolescente estava conduzindo uma motocicleta modelo Biz de cor preta em alta velocidade, quando perdeu o controle do veículo e colidiu com uma estaca em frente a um bar. O impacto foi tão severo que o jovem bateu a cabeça e sofreu um Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) de natureza gravíssima.

Além disso, a jovem que estava na garupa teve a perna direita quebrada como resultado da colisão.

Populares que passavam pelo local foram rápidos em prestar socorro às vítimas, acionando imediatamente a polícia e a ambulância. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma equipe que prestou os primeiros socorros aos jovens, porém, infelizmente, o adolescente não resistiu aos ferimentos e veio a falecer ao dar entrada no Hospital João Câncio Fernandes. Já a jovem ferida pode ser transferida para Rio Branco a qualquer momento em busca de tratamento especializado.

A área do acidente foi isolada pelo Policiamento de Trânsito para permitir o trabalho da perícia em criminalística. Após os procedimentos de praxe, a motocicleta envolvida no acidente foi removida da avenida.

Confira o vídeo:

Por AcreOnline.net

Imagens via whatsapp

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram