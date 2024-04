Na manhã deste domingo, 7, o quadrilhódromo da Arena da Floresta foi um terreno fértil para a promoção de atos saudáveis e de sensibilização com a realização da 3ª Corrida Azul pela Conscientização do Autismo. A ação é realizada pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), em parceria com a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o Instituto Águia Azul e a Acre Running.

O transtorno do espectro autista (TEA), é um distúrbio do neurodesenvolvimento que afeta a comunicação, a interação social e o comportamento do indivíduo, e no último dia 2, foi celebrado o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Uma data estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2007, que visa promover não apenas o entendimento sobre o espectro, mas também os direitos e necessidades das pessoas autistas.

O evento faz parte da programação da Semana da Cidadania do MPAC. Thaissa Ribeiro, assessora técnica do Grupo de Trabalho na Defesa dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (GT-TEA), apontou o compromisso da instituição: “Orientamos muitas famílias na busca por seus direitos e pensando com carinho nessa parcela da população, organizamos a Semana da Cidadania com diversas ações de inclusão, para que mais pessoas engajem na causa e integrem as pessoas com TEA na sociedade”.

Demonstrando o seu compromisso com a população autista e união com demais instituições, o governo do Acre participou da ação por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), que apoiou a corrida por meio de ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que estavam de prontidão para atendimento médico pré-hospitalar, caso necessário. Já a Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete) apoiou a ação social estruturando o ambiente com outdoors de divulgação e a cessão de tendas.

O titular da Fundação Elias Mansour (FEM), Minoru Kinpara, participou do evento e ressaltou a relevância do olhar diferenciado do poder público: “Precisamos incluir todos na comunidade, por intermédio da educação e da cultura. O Estado tem um compromisso e grande admiração às famílias acreanas, trabalhando sempre para servir, principalmente aqueles que mais precisam da nossa assistência”.



Corrida consciente

A corrida contou com a participação de 172 crianças divididas por idade em duas corridas, primeiramente entre crianças de 5 a 8 anos, e logo em seguida, crianças de 9 a 16 anos. Aberto para o público adulto, 208 pessoas correram um trajeto de 5km.

O jovem de 20 anos, Ismael de Paula Cordeiro, foi o primeiro do percurso de 5km, completando aos 17 minutos e 59 segundos. No início da sua carreira como corredor e em busca de um patrocinador para lhe apoiar em sua jornada como esportista, ele diz: “Fico feliz de participar em uma corrida com significado e estou realizado em bater meu recorde pessoal”.



Suellen Martins, levou sua filha Giovana para participar do momento de socialização e durante o evento, apontou que a causa deve ser mais difundida na sociedade. Sua filha, é estudante da Escola Estadual Samuel Barreira, onde conta com o apoio de um professor mediador, profissional fundamental para o aprendizado adaptado às necessidades individuais de cada aluno.



Essa é uma das preocupações do Estado do Acre, que por meio da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte (SEE), desempenha uma série de ações que têm sido implementadas para garantir que esses alunos sejam devidamente acolhidos e atendidos em seus processos educacionais.

Suellen destaca: “O desenvolvimento escolar da minha filha melhorou com a ajuda da escola que busca ser inclusiva. Ela já passou por escola particular mas não encontramos o apoio necessário. Na escola estadual há uma maior preocupação de acessibilidade para as crianças”.

A terceira edição da Corrida Azul contou com a participação de centenas de pessoas de todas as idades em um sentimento de união. A conscientização e ações concretas são fundamentais para construir uma coletividade mais inclusiva e empática, onde cada indivíduo, independentemente de suas diferenças, seja plenamente integrado e respeitado.

Carlos Alexandre Agência de Noticias do Acre

Fotos: Clemerson Ribeiro/Anac e Carlos Alexandre/Secom

