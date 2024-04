Neste domingo (07), o bairro Cristo Libertador, em Sena Madureira, foi palco de uma tragédia que resultou na morte de um jovem identificado como Mateus.

De acordo com informações preliminares, a causa do óbito foi possivelmente uma descarga elétrica.

As autoridades locais, incluindo a Polícia Militar e o Instituto Médico Legal (IML), estão no local para coletar informações e realizar os procedimentos necessários, como a remoção do corpo.

Confira o vídeo:

Por AcreOnline.net

