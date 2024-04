Arma estava em fundo falso de veículo utilizado na fuga por Rogério Mendonça e Deibson Nascimento

Um cão farejador ajudou a Polícia Federal (PF) neste sábado (6) a encontrar um fuzil dentro do carro usado pelos detentos que haviam fugido da penitenciária federal de Mossoró, Rio de Grande do Norte. A arma estava em um fundo falso do veículo. Além disso, a corporação apreendeu dois carregadores e 55 munições. Na quinta-feira (4), Rogério Mendonça, 35, e Deibson Nascimento, 33, foram encontrados em Marabá (PA), 50 dias após escaparem do presídio.

A operação de recaptura dos fugitivos gerou um custo de R$ 6 milhões para os cofres públicos, contando com uma megaestrutura que envolveu ao menos 500 agentes de diversas forças de segurança, incluindo policiais militares, civis, federais e rodoviários federais.

Ao anunciar as recapturas, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou que os fugitivos voltarão para a Penitenciária de Mossoró e que o presídio teve os equipamentos de segurança reformulados.

Durante a operação para encontrar os detentos, as buscas foram concentradas nas cidades de Mossoró e Baraúna, localizadas na região onde está o presídio e que fazem divisa com o Ceará.

Em diversas ocasiões, os fugitivos invadiram residências e até mesmo mantiveram uma família como refém. Na ocasião, eles ficaram na casa da família por cerca de quatro horas, pediram comida e roubaram um celular. Em seguida, teriam deixado o local.

A investigação da Polícia Federal também revelou que uma facção criminosa esteve diretamente envolvida no auxílio à fuga dos fugitivos, chegando ao ponto de pagar R$ 5 mil ao proprietário de um sítio para que ele permitisse que os criminosos se escondessem na propriedade, no município de Baraúna.

